Мощный, сильный и спортивный Suzuki продают в Барнауле за 550 тыс. рублей.

У байка бензиновый двигатель мощностью 125 лошадиных сил. Для веса такого мотоцикла - это просто реактивная ракета.
Владельцев таких "игрушек" очень радует адекватная реакция двигателя на ручку газа.
Мотоцикл провоцирует на очень агрессивную езду. Ехать спокойно 100-130 км/ч для него мучительно, а вот после 160 км/ч самое то.
Из минусов некоторые отмечают большой расход топлива.
Японский спортбайк еще не был в руках у русского хозяина, поэтому вы можете стать первым.
Если вы гонщик и любите большую скорость - задумайтесь над покупкой.
Ранее мы писали, что семейную лодку "Казанку" продают в Барнауле за 1,1 млн рублей.