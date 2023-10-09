Черный квадроцикл 2014 года выпуска продают в Барнауле за 350 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Мощный квадроцикл Stels Kazuma продают в Барнауле всего за 350 тыс. рублей.

С таким квадроциклом вам будет не жалко экспериментировать.

Обычно владельцы отзываются о Stels ATV500GT Kazuma как о надежном друге. "Машина" имеет большую проходимость - и в грязь и в лес.

Отмечается, что модель не прихотлива и очень проста в ремонте.

Многие отмечают непередаваемые ощущения от езды, если дать польный газ.

У Stels удивительно удобная посадка, как для водителя, так и для пассажира. Однако иногда замечают жестковатость на больших кочках.

Также у квадрика относительно недорогая цена. Он хорошо подойдет новичкам или тем, кто не хочет тратить много денег на экстрим.

Kazuma имеет бензиновый карбюратор и 33 лошадиные силы.

Что идет в комплетке:

Koфр бoльшoй

Лeбедкa

Чexoл для плaншетa/телeфона

Пoхoднaя канистра с крeплeнием

Фаркоп

Диcковыe тормоза в круг (пoлный тормоз с педали)

Балка света на решетке

Ранее новенький Geely Coolray в строгом цвете продают в барнаульском салоне за 2,6 млн рублей.