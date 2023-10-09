Мощный квадроцикл Stels Kazuma продают в Барнауле всего за 350 тыс. рублей.

С таким квадроциклом вам будет не жалко экспериментировать.
Обычно владельцы отзываются о Stels ATV500GT Kazuma как о надежном друге. "Машина" имеет большую проходимость - и в грязь и в лес.
Отмечается, что модель не прихотлива и очень проста в ремонте.
Многие отмечают непередаваемые ощущения от езды, если дать польный газ.
У Stels удивительно удобная посадка, как для водителя, так и для пассажира. Однако иногда замечают жестковатость на больших кочках.
Также у квадрика относительно недорогая цена. Он хорошо подойдет новичкам или тем, кто не хочет тратить много денег на экстрим.
Kazuma имеет бензиновый карбюратор и 33 лошадиные силы.
Что идет в комплетке:
- Koфр бoльшoй
- Лeбедкa
- Чexoл для плaншетa/телeфона
- Пoхoднaя канистра с крeплeнием
- Фаркоп
- Диcковыe тормоза в круг (пoлный тормоз с педали)
- Балка света на решетке
Ранее новенький Geely Coolray в строгом цвете продают в барнаульском салоне за 2,6 млн рублей.