1 ноября
﻿
Автоновости

Матовый Porsche в необычной расцветке продают в Барнауле за 11,9 млн рублей

Porsche Cayenne Coupe 2019 года выпуска продают в Барнауле из салона за 11,9 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Матовый Porsche в необычной расцветке продают в Барнауле за 11,9 млн рублей.
Матовый Porsche в необычной расцветке продают в Барнауле за 11,9 млн рублей.
drom.ru

Porsche Cayenne можно назвать первопроходцем в классе «модных» кроссоверов. Но немецкая компания много лет сторонилась сегмента купеобразных «паркетников».

Автомобилю уже четыре года, но он актуален также как и на момент выпуска. Кузов делает его особенным и выразительным.

Если более подробно говорить о дизайне машины, то «рецепт приготовления» купеобразного кроссовера был подсмотрен у BMW и Mercedes-Benz: переднюю часть оставляем нетронутой, задние стойки крыши заваливаем вперед, крышу немного опускаем.

Cayenne имеется очень красивый и редкий цвет.

У Porsche алюминиевая многорычажная подвеска, усилитель рулевого управления Power Steering Plus, функционирующий в зависимости от скорости. За доплату доступны пневмоподвеска и полноуравляемое шасси с подруливающим механизмом на задней оси. Полноприводная трансмиссия с многодисковой муфтой подключения передней оси принципиально не изменилась.

Безопасность Porsche Cayenne Coupe соответствует высочайшему уровню. Особое внимание уделено повышению управляемости автомобиля. Система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) работает совместно с базовой системой стабилизации Porsche Stability Management (PSM) функцией блокировки заднего дифференциала и тормозной системой.

При повороте руля электроника подтормаживает внутренние по отношению к повороту колеса, отправляя больше момента на внешние, что положительно влияет на маневренность и динамику машины. Система Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) служит для активного подавления кренов.

Автомобиль оснащен восемью подушками безопасности (передние полноразмерные коленные для водителя и пассажира, боковые, шторные на всю длину салона).

Опции включают систему ночного видения с функцией распознавания пешеходов и проекционный дисплей, светодиодные матричные фары, адаптивный круиз-контроль и прочее оборудование.

У Porsche Cayenne бензиновый двигатель на 2,9 л, автоматическая коробка передач и 440 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за новый автомобиль продают в Барнауле за 7,5 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость