Кроссовер со всем необходимым и даже больше продают за 15,5 млн рублей в Барнауле

Mercedes-Benz может похвастаться элегантным черным кузовом с матовым покрытием. У него солидные пропорции и при этом плавные пластические детали экстерьера. Его габариты: 5207 - 1956 - 1823.
Владелец называет автомобиль своим любимым. Он покупал его лично у дилера по индивидуальному заказу. Mercedes-Benz оснащен гидропневматической подвеской, имеет режим CURVE для дальних поездок, также произведен антихром.
"Очень бережная эксплуатация, с авто сдувал пылинки", - заявляет хозяин авто.
Салон отделан черной кожей и украшен вставками из дерева. В авто есть дополнительная шумоизоляция, ионизация и ароматизация воздуха, три комплекта ковриков, три ряда сидений и проекция на стекло.
У Mercedes-Benz бензиновый двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 367 лошадиных сил.