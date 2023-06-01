3 июня
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Автоновости

Кроссовер со всем необходимым и даже больше продают за 15,5 млн рублей в Барнауле

Элегантный Mercedes-Benz GLS-Class 2020 года выпуска продают за 15,5 млн рублей в Барнауле. Владелец заявляет, что в авто есть все необходимое и даже больше.

Mercedes-Benz GLS-Class 2020 года выпуска за 15,5 млн рублей
Mercedes-Benz GLS-Class 2020 года выпуска за 15,5 млн рублей
Drom.ru

Mercedes-Benz может похвастаться элегантным черным кузовом с матовым покрытием. У него солидные пропорции и при этом плавные пластические детали экстерьера. Его габариты: 5207 - 1956 - 1823.

Владелец называет автомобиль своим любимым. Он покупал его лично у дилера по индивидуальному заказу. Mercedes-Benz оснащен гидропневматической подвеской, имеет режим CURVE для дальних поездок, также произведен антихром.

"Очень бережная эксплуатация, с авто сдувал пылинки", - заявляет хозяин авто.

Салон отделан черной кожей и украшен вставками из дерева. В авто есть дополнительная шумоизоляция, ионизация и ароматизация воздуха, три комплекта ковриков, три ряда сидений и проекция на стекло.

У Mercedes-Benz бензиновый двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 367 лошадиных сил.

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