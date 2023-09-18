Необычный Chrysler Crossfire 2004 года выпуска продают в Барнауле за 900 тыс. рублей. Объявление разместили на " Авито ".

Маленький да удаленький. Chrysler Crossfire продают в Барнауле за 900 тыс. рублей.

Во второй половине 2003 года на мировой рынок приехал Chrysler Crossfire. Двухместное спортивное купе, сочетание стиля и производительности, выразительного американского дизайна и индивидуальности, которые призваны привлечь внимание международного рынка.

Crossfire это приманка для сердец поклонников спорткаров. Целью было создать истинный драйверский авто, для выразительных, уверенных в себе, романтических и утонченных. Chrysler назвал это окончательным выражением сущности бренда, и истинное его отражение.

Длинный капот и хребет через весь кузов, должны были стать узнаваемыми по всему миру.

Владельцы отмечают, что при парковке всегда стоит рассчитывать, что места понадобится больше, чем для других авто. Так как не смотря на широкие безрамочные двери, эта красота не спасает водителя от неудобства выхода из салона.

У автомобиля бензиновый двигатель объемом 3,2 л. А также целых 215 лошадиных сил. Пробег составляет 140 тыс. км.

Ранее Honda Elysion на системе "андроид" продают в Барнауле за 1,4 млн рублей.