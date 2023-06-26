Лучше, чем квартира. Автомобиль с домашним кинотеатром и звездным небом продают за 12,9 млн рублей

Mercedes-Benz Vito 2022 года выпуска продают за 12,9 млн рублей в Барнауле. Автомобиль поражает своим многофункциональным салоном.

Mercedes-Benz Vito прекрасно подходит для веселых компаний, которые продолжают веселиться даже в пути. Салон может похвастаться большим пространством с индивидуально регулируемыми многоместными сиденьями.

Перед сиденьями установлен личный мультимедийный дисплей. Дополнительно оборудован большой автомобильный кинотеатр. Потолок автомобиля украшен подсветкой в стиле "звездного неба".

Mercedes-Benz Vito также может похвастаться солидным внешний видом в фирменном "мерседесовском" стиле.

У автомобиля богатый список новых функций. Среди них светодиодная система освещения, способная регулировать освещение в зависимости от состояния дороги, а также погодных и внешних световых условий.

У Mercedes-Benz Vito бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 211 лошадиных сил. Привод - задний.