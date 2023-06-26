27 июня
﻿
Автоновости

Лучше, чем квартира. Автомобиль с домашним кинотеатром и звездным небом продают за 12,9 млн рублей

Mercedes-Benz Vito 2022 года выпуска продают за 12,9 млн рублей в Барнауле. Автомобиль поражает своим многофункциональным салоном.

Mercedes-Benz Vito 2022 года выпуска
Mercedes-Benz Vito 2022 года выпуска
Авито

Mercedes-Benz Vito прекрасно подходит для веселых компаний, которые продолжают веселиться даже в пути. Салон может похвастаться большим пространством с индивидуально регулируемыми многоместными сиденьями.

Перед сиденьями установлен личный мультимедийный дисплей. Дополнительно оборудован большой автомобильный кинотеатр. Потолок автомобиля украшен подсветкой в стиле "звездного неба".

Mercedes-Benz Vito также может похвастаться солидным внешний видом в фирменном "мерседесовском" стиле.

У автомобиля богатый список новых функций. Среди них светодиодная система освещения, способная регулировать освещение в зависимости от состояния дороги, а также погодных и внешних световых условий.

У Mercedes-Benz Vito бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 211 лошадиных сил. Привод - задний.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость