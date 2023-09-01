УАЗ Pickup выпустили в 2015 году. Сейчас его продают в Барнауле за 741 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито" .

Лимитированный Pickup продают в Барнауле за 741 тыс. рублей.

Владелец уверяет, что автомобиль в хорошем состоянии. У него максимальная лимитированная комплектация.

Машина полноприводная, есть подогрев передний и задних сидений, климат контроль, подогрев зеркал.

Внутри белоснежного пикапа темный, не маркий салон. Очень мощные колеса подойдут для дальних поездок и путешествий. Также есть вместительный открытый багажник, куда может уместиться много вещей.

"Двигатель отлично обслужен, масла везде заменил, гнили нет", уверяет продавец.

У леворукого Pickup бензиновый двигатель на 2,7 л и 128 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что сборный любимец Suzuki Jimny продают в Барнауле за 1 млн рублей.