Красный Porsche с кожаным салоном продают в Барнауле за 940 тыс. рублей.

Компания Porsche пошла на большой риск, когда выпустила Cayenne — до этого она производила только небольшие спортивные автомобили.
В отличие от нескольких других больших полноприводных автомобилей, Cayenne не имеет семиместного исполнения. Тем не менее задние пассажиры имеют много места для головы и ног, а спортивные сиденья предлагают достаточную поддержку и удобны даже в дальних поездках.
Кожаный салон автомобиля в отличном состоянии. Он имеет карбоновые вставки и алькантаровый потолок.
Занимать кресло водителя – приятно: для того, чтобы усесться в нем, не нужно долго и двигать себя во всех плоскостях. Удобное положение находится быстро и остается лишь подрегулировать руль, что также легко проделать при помощи механической регулировки либо же опционной электрорегулировки. Пространство вокруг водителя организованно неплохо.
На щитке приборов отображена информация обо всем: температура масла, обороты двигателя, показания бортового компьютера, температура двигателя, остаток топлива в баке.
Стандартные функции безопасности данной модели включает боковые подушки безопасности, устанавливаемые на передних сиденьях, боковые шторки безопасности во всю длину, дисковые тормоза с защитой от блокировки на четырех колесах и систему контроля устойчивости.
Продавец уверяет, что автоматическая коробка передач в хорошем состоянии, переключение происходит плавно, без рывков и пинков.
"Очень красивый, быстрый, надежный, проходимый и мощный автомобиль", - так о Porsche Cayenne отзываются владельцы.
Также у Cayenne достаточно вместительный багажник. Это поможет отправиться в путешествие, при этом взяв с собой все, что захочется.
Ранее стало известно, что за электрическую красотку продают за 7,4 млн рублей в Барнауле.