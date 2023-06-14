14 июня
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Автоновости

Космолет на колесах. Люксовый минивэн с умопомрачительным салоном продают за 13,9 млн рублей в Барнауле

Mercedes-Benz V-класс 2023 года выпуска продают за 13,9 млн рублей в Барнауле. Внутри он похож на космический корабль.

Mercedes-Benz V-класс
Mercedes-Benz V-класс
Авито

С первого взгляда Mercedes-Benz V-класса не выглядит слишком примечательным. Кузов - прямой, вытянутый, четкой прямоугольной формы. Его покрасили в два цвета - белый и темно-синий. Перед украшает большая решетка радиатора и массивные фары.

Однако внутреннее оформление поражает воображение. Салон отделан белоснежной кожей со вставками желтого и черного цвета. На приборной панели установлена современная медиасистема.

Потолок выполнен в стиле звездного неба. Наверху установлен большой телевизор.

В салоне три ряда сидений. У сидений среднего ряда есть удобные подлокотники со встроенной функцией смены положений.

У Mercedes-Benz V-класса бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 211 лошадиных сил.

Автолюбители положительно оценивают данный минивэн. Они отмечают, что автомобиль отлично подойдет для большой семьи.

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