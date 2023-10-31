Космические впечатления. Футуристические автомобили промчались по Барнаулу в честь Дня рождения OMODA от Автоцентра АНТ

Молодой и амбициозный бренд OMODA появился на российском рынке, а именно в дилерской сети Автоцентра АНТ, год назад — в октябре 2022-го. И за этот небольшой период уже успел заслужить любовь и обрести популярность среди автовладельцев. Только в Барнауле обладателями машин этой марки стали более 200 человек.
В честь своего Дня рождения в России и, соответственно, появления в Барнауле, OMODA устроили эффектный и первый массовый автопробег со своими покупателями по улицам города.
Владельцы авто собрались в здании центра к 11:00 утра. Шоурум был празднично украшен воздушными шариками молочного цвета с логотипом бренда, а перед входом гостей встречали дружелюбные сотрудники. Пришедшим предлагали зарегистрироваться — еще и для того, чтобы после заезда поучаствовать в розыгрыше.
Часть автовладельцев в ожидании угощались горячим кофе, что было кстати, учитывая морозную погоду за окном. А другие в это время изучали машины и обсуждали друг с другом своих «ласточек».
Стоит сказать, что OMODA уверенно заменила ушедшие из России бренды своими качественными и стильными автомобилями. Вообще главной темой обсуждения достоинств автомобилей этой марки на мероприятии стала их элегантность.
Каждая машина отличается привлекающим внимание внешним видом. Притом, что в дизайне нет ничего лишнего: обтекаемые плавные формы, футуристическая радиаторная решетка, современные светодиодные линзованные фары.
Все подвержено эдакому функциональному минимализму, но при этом автомобили радуют своим внешним видом. Это отмечают и владельцы автомобилей.
Машина очень эффектная. В ней просто комфортно находиться, габариты не большие и не маленькие, и чувствуешь за рулем себя уверенно. Главная особенность — все полностью на электронике, разобраться в которой очень просто, — поделилась автовладелица Анастасия.
Она добавила, что приобрела авто из-за его новизны — было интересно попробовать. Ну а решающими факторами стали доступная цена, просторный салон, из-за чего машину можно спокойно приобретать для семьи, и экономичность.
Еще одна девушка, Мария, влюблена в насыщенные цвета своей любимицы — голубой корпус и салон из оранжевой кожи. Сочетание необычное, но очень приятное глазу.
Мне нравится дизайн машины, я себя чувствую в нем комфортно. Но не только внешний вид могу отметить — очень плавное управление, подвеска мягкая. Я даже не могу сказать ни одного минуса. Езжу всего несколько месяцев, но уже испытала авто в том числе за городом, да и вообще пробег за это время достаточно большой. И я ни разу не пожалела, — призналась автоледи.
Плюсом для нее стало и обслуживание в салоне — максимально клиентооринтированное. Оформление прошло быстро, а машину к выдаче подготовили заранее.
Мария считает, что автомобили OMODA предназначены в первую очередь для ценителей комфорта и внешнего дизайна. А также для тех, кто любит многофункциональные автомобили, одинаково приспособленные и к поездкам в городе, и за ним.
Другой владелец, Денис, признался, что решил попробовать что-то новое, потому что многие компании ушли с рынка.
Он долго определялся, читал характеристики, консультировался в Автоцентре АНТ, смотрел автомобили лично. И остановился на OMODA. Сошлось все: и красивый внешний вид, и техническая составляющая, и качество — уже проверенное временем.
Денис ездит на своей красавице почти год — и за это время ощущения от вождения были только самые приятные, делится он. В Автоцентре АНТ, говорит мужчина, обслужили быстро, ожидание почти не заняло времени.
В семье Дениса двое детей, но места хватает всем — и на два детских кресла, и на несколько сумок с собой. Особенно объемный багажник выручает в загородных поездках. Ну и вообще с детьми на всякий случай лучше брать все подряд — и автомобиль это позволяет.
Елена и Владимир вообще шутят, что самые преданные покупатели — они с OMODA с самого открытия. Покупка автомобиля вышла спонтанной и была как раз год назад.
За это время машина не вызвала нареканий. За рулем обычно Елена, которая отметила удобство цифровой панели приборов и экрана медиасистемы.
Я вообще не пожалела о приобретении. Думаю, у автомобилей здесь явное преимущество — это их красота. Не только снаружи, но и внутри. Этим марка и взяла рынок, я думаю. Мне напоминает космический корабль, и я от этого в восторге, — говорит она.
За разговорами время пролетело незаметно. Перед заездом все прослушали инструкцию и еще раз повторили маршрут. Впечатляющий картеж из более чем 30 машин проехал практически по всему Барнаулу.
Больше часа колонна двигалась через Павловский тракт, по проспектам Строителей и Красноармейскому, по Змеиногорскому тракту и шоссе Ленточный бор, где автомобили выстроились на обочине в ряд, чтобы сделать запоминающееся фото.
Белоснежные высокие флаги гордо развевались над машинами. Прохожие и другие автолюбители оборачивались, а проезжающие мимо мотоциклисты даже притормозили, чтобы лучше разглядеть их. Возможно, в будний день целая вереница блистательных авто удивила бы барнаульцев меньше, но было воскресенье, и автопробег точно остался в памяти горожан.
Спустя час машины вернулись в Автоцентр АНТ. К тому моменту в шоуруме уже подготовили фуршет, а счастливые владельцы поделились впечатлениями от заезда.
Почувствовал какое-то единение с другими автолюбителями. Здорово, молодцы, что организовали. Поучаствую еще раз, если будет что-то подобное, — с улыбкой отметил мужчина, обрадованный еще и тем, что ему вручили флаг в качестве подарка.
Памятные призы достались всем участникам автопробега, а главным из них стал сертификат на полное техобслуживание. В общем, владельцы автомобилей OMODA получили только положительные впечатления, и не только от автопробега.
Почувствовать себя на их месте можно на тест-драйве, на который приглашает Автоцентр АНТ. На выбор — весь модельный ряд OMODA. Салон находится на Павловском тракте, 249 д. Кстати, только до 15 ноября купить автомобиль OMODA можно на особых условиях. О подробностях расскажут в дилерском центре или по телефону +7(3852) 230-030.
Адрес: Павловский тракт, 249 д
Время работы:
Пн-пт с 8−00 до 19−00; сб-вс с 9−00 до 14−00
Отдел продаж:
Телефон: +7 (3852) 230−030
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