Как драгоценный камень. Шикарный Lexus NX300 из Японии продают за 4,3 млн рублей

Lexus NX300 2021 года выпуска продают за 4,7 млн рублей в Барнауле. Владелец заявляет, что автомобиль произвели в Японии.

Lexus NX300 из Японии продают за 4,3 млн рублей

У Lexus NX300 за недолгий период был всего один хозяин. Он заявляет, что купил автомобиль у японского производителя.

Автомобиль может похвастаться красивым внешним видом. Он выкрашен в серебристый цвет, благодаря которому кузов переливается на солнце, словно драгоценный камень. Перед украшают широкая решетка радиатора, зауженные фары и отточенные грани, похожие на "скулы".

Кузов автомобиля отделан кожей красного цвета. На приборной панели размещен 10,3-дюймовый экран мультимедийной системы. На центральном тоннеле есть увеличенный в размерах тачпад. Для задних пассажиров доступен блок управления микроклиматом.

У Lexus NX300 бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 238 лошадиных сил. До "сотки" авто разгоняется за 7 секунд, его максимальная скорость - 200 км/ч.