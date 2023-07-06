8 июля
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Автоновости

Джип роскошного черного цвета продают за 6 млн рублей в Барнауле

Toyota Land Cruiser 2015 года выпуска продают за 6 млн рублей в Барнауле.

Toyota Land Cruiser 2015 года выпуска
Toyota Land Cruiser 2015 года выпуска
Drom.ru

Дизайнеры решили изменить внешний вид знаменитого джипа. Впереди у него появилась массивная хромированная решетка радиатора с более узкими фарами, а также изменился капот - у него появилось углубление по центру.

Toyota Land Cruiser был куплен в Барнауле за наличные. За восемь лет у автомобиля всего один хозяин. За это время машина проехала 93 тыс. км.

Спереди и сзади у внедорожника установлены управляемые стабилизаторы поперечной устойчивости системы. Они улучшают устойчивость на шоссе и увеличивают проходимость по бездорожью.

Также есть система выбора настроек шасси. С ее помощью водитель может выбрать варианты «дороги»: песок, скальник, снежный наст, каменистый грунт.

Салон обтянут кожей. На передней панели установлена мультимедийная система с экраном в 9 дюймов по диагонали.

У Toyota Land Cruiser дизельный двигатель на 4,5 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил.

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