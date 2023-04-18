19 апреля
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Автоновости

Для любителей бездорожья. Мощный RAM 1500 продают за 7,7 млн рублей в Барнауле

RAM 1500 2019 года выпуска продают за 7,7 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Мощный RAM 1500 продают за 7,7 млн рублей в Барнауле
Мощный RAM 1500 продают за 7,7 млн рублей в Барнауле
Drom.ru

RAM 1500 приобрели с аукциона в Америке, и теперь предлагают всем любителям бездорожья опробовать автомобиль в Барнауле. Он прошел полную проверку на предмет залогов и ограничений на регистрационные действия. RAM 1500 полностью обслужен и готов к поездкам.

У автомобиля глянцевый белоснежный кузов с мощным передом и открытым багажником. Бампер украшает решетка радиатора с традиционным названием бренда.

Салон отделан черной и светлой кожей. На приборной панели установлен сенсорный многофункциональный дисплей, заменяющий все кнопки управления. Второй дисплей установлен перед рулем.

Для безопасности в автомобиле есть система распределения тормозного усилия, вспомогательная система торможения, система электронного контроля устойчивости, антипробуксовочная система и система помощи при старте на подъеме.

У RAM 1500 бензиновый двигатель на 5,7 л, автоматическая коробка передач и 395 лошадиных сил. Автомобиль потребляет на 100 км 15,7 л в городе и 11,2 л на трассе.

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