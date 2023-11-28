Что за тусовочную "любимку" продают в Барнауле за 750 тыс. рублей.

Nysa — марка польских легковых автомобилей. Выпуск начался в 1957 году на бывшей фабрике мебели в городе Ныса, юго-западе Польской Народной Республики.
Первые автомобили серии «N57» выпускались в виде развозного фургона и 8-местного микроавтобуса. Разработкой модели занимался варшавский автомобильный завод ФСО, на лонжеронной раме устанавливались агрегаты автомобиля Варшава М20 (Warszawa) — копии ГАЗ-М-20 «Победа».
Владелец ласково называет автомобиль "любимкой".
В салоне располагаются черные диваны с кристаллами, зеркальный потолок, аудиосистема с Bluetooth, телевизор, приставка, а также светомузыка.
Автомобиль обычно используют под вечеринки. Такие снимали в американских фильмах.
На полу постелен ковролин, поэтому обстановка прямо как дома.
"Состояние огонь", - отмечает продавец.
У Nysa автоматическая коробка передач, бензиновый двигатель на 2,5 л и 70 лошадиных сил.
Ранее стало известно, что за машина о которой мечтает каждый семьянин продается в Барнауле за 4,5 млн рублей.