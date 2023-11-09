11 ноября
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Автоновости

Что за сочный автомобиль, о котором мечтают все, продают в Барнауле за 2,7 млн рублей

Kia Xceed 2021 года выпуска продают в Барнауле за 2,7 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Что за сочный автомобиль, о котором мечтают все, продают в Барнауле за 2,7 млн рублей.
Что за сочный автомобиль, о котором мечтают все, продают в Барнауле за 2,7 млн рублей.
drom.ru

KIA XCeed – переднеприводный кросс-хэтчбек C-класса по европейской классификации (хотя, в самой компании его позиционируют в качестве городского кроссовера, то есть – CUV). Он сочетает в себе практичность представителей SUV-сегмента и компоновку с управляемостью.

Снаружи автомобиль может похвастать современным, привлекательным и стильным обликом, а «доспехи» из неокрашенного пластика добавляют ему не только толику солидности, но и немного эмоциональности.

Салон KIA XCeed имеет пятиместную раскладку, причем достаточный запас пространства здесь обещан обитателями обоих рядов сидений. В передней части установлены кресла с эргономичным профилем, неплохо развитой боковой поддержкой и широкими диапазонами регулировок, а в задней – удачно спрофилированный диван с откидным подлокотником по центру.

В нормальном состоянии багажник может вместить до 426 л поклажи.

Отмечается, что разгон с 0 до 100 км/ч у автомобиля занимает 7,5-9,2 секунды, а его максимальные возможности достигают 200-220 км/ч.

KIA имеет бензиновый двигатель на 1,5 л, роботизированная коробка передач и 150 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за модный Гелик продают в Барнауле за 2,7 млн рублей.

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