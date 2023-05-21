Что за серебристый суперкар продают за 10 млн рублей в Барнауле

Mercedes-Benz AMG GT 2019 года выпуска продают за 10 млн рублей в Барнауле.

Лифтбэк Mercedes-Benz AMG GT позиицонирует себя как четырехдверное купе. У него динамичный силуэт с покатой крышей, длинный капот и безрамочные двери.

Перед украшает решетка радиатора с вертикальными ребрами. Внимание привлекают мощные колесные арки и воздухозаборники в передних крыльях.

Салон отделан черной кожей. В автомобиле помещаются четыре человека. Водителя приятно удивит спортивный руль с сенсорными панелями.

На приборной панели размещены два массивных дисплея 12,3 дюймов системы Widescreen Cockpit. Дополнительно она имеет подсветку разных цветов.

У Mercedes-Benz AMG GT гибридный двигатель с потреблением бензина на 3 л, автоматическая коробка передач и 367 лошадиных сил.