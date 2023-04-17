17 апреля
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Автоновости

Что за самый популярный автомобиль в мире продают за 6,9 млн рублей в Барнауле

Lexus RX450h 2020 года выпуска продают за 6,9 млн рублей в Барнауле. Эта модель — одна из самых популярных в мире. Объявление размещено на Drom.ru.

Lexus RX450h 2020 года выпуска за 6,9 млн рублей
Lexus RX450h 2020 года выпуска за 6,9 млн рублей
Drom.ru

Модель Lexus RX выходит с 1998 года и остается одной из самых популярных в мире.

«На российском рынке автомобиль традиционно имеет лидирующие позиции в своем классе», — заявляют эксперты Drom.ru.

Lexus RX450h представляет четвертое поколение — «рестайлинг». Несмотря на три года после выпуска, данный автомобиль — абсолютно новый. У него белоснежный обтекаемый кузов с массивной решеткой радиатора спереди и заостренными фарами.

Салон отделан ярко-красной кожей с панорамной крышей. Есть подогрев передних и задних сидений.

На приборной панели установлены 10-дюймовый цветной проекционный дисплей и 12,3-дюймовый цветной сенсорный дисплей на центральной консоли, с сенсорной панелью управления. Также есть аудиосистема премиум класса Mark Levinson и мультимедийная система нового поколения с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

У Lexus RX450h гибридный двигатель, коробка передач — вариатор и 262 лошадиных сил. Пробег — 17 тыс. км без учета по РФ. Автомобиль разгоняется за 7,7 секунд, его максимальная скорость — 200 км/ч.

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