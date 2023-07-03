Что за мощный кроссовер на батарейках продают за 6,7 млн рублей в Барнауле

NIO ES7 - китайский электромобиль, впервые построенный на платформе Nio NT 2.0. Он был запущен в производство в 2022 году для китайского и европейского рынков.
Кузов сделан из высокопрочных сталей и алюминия. Перед украшают узкие фары, которые почти сливаются с черным бампером, и элегантная решетка радиатора.
Салон отделан кожей и украшен вставками из дерева. В автомобиле есть панорамная крыша, в оснащение включены подогрев и вентиляция передних сидений.
Управление автомобилем осуществляется через компьютер Adam, который имеет четыре процессора Nvidia Orin X. Дополнительно перед водителем установлен приборный дисплей на 10,2 дюйма и AMOLED-экран медиасистемы диагональю 12,8 дюйма.
У NIO ES7 автоматическая коробка передач, электродвигатель и 653 лошадиных сил.