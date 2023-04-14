16 апреля
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Автоновости

Что за редкий 36-летний седан продают за полмиллиона рублей в Барнауле

Nissan Gloria, выпущенный в 1987 году, продают за 455 тыс. рублей в Барнауле. Несмотря на солидный возраст, он остался в отличном состоянии. Объявление размещено на «Авито».

Nissan Gloria 1987 года за 455 тыс. рублей
Nissan Gloria 1987 года за 455 тыс. рублей
Авито

Продаваемый Nissan Gloria представляет восьмое поколение автомобильной линейки. Название автомобиля восходит к латинскому слову Gloria — «Слава».

Кузов Nissan выкрашен в темно-синий цвет, который на солнце отливает фиолетовым. Внутри салон отделан тканью, кожей синего цвета и украшен вставками из темного дерева.

В отличие от своих почтенных предшественников, у Nissan Gloria компьютерное управление, что делает переключение более плавным.

«Прекрасно сохранился кузов и салон! Мотор — контракт, без нареканий! Коробка передач не пинает и не затягивает! Подвеска не брякает! Красивое литье на спицах!» — отмечает продавец.

У Nissan Gloria бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 130 лошадиных сил.

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