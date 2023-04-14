Что за редкий 36-летний седан продают за полмиллиона рублей в Барнауле

Продаваемый Nissan Gloria представляет восьмое поколение автомобильной линейки. Название автомобиля восходит к латинскому слову Gloria — «Слава».
Кузов Nissan выкрашен в темно-синий цвет, который на солнце отливает фиолетовым. Внутри салон отделан тканью, кожей синего цвета и украшен вставками из темного дерева.
В отличие от своих почтенных предшественников, у Nissan Gloria компьютерное управление, что делает переключение более плавным.
«Прекрасно сохранился кузов и салон! Мотор — контракт, без нареканий! Коробка передач не пинает и не затягивает! Подвеска не брякает! Красивое литье на спицах!» — отмечает продавец.
У Nissan Gloria бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 130 лошадиных сил.