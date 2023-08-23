Mercedes-Benz E-класс 2011 года продают в Барнауле за 1,4 млн рублей. Объявление выставлено на "Авито".

Что за привлекательный седан продают в Барнауле за 1,4 млн рублей

Полный внешний и внутренний AMG пакет, спортивные сиденья с усиленной боковой поддержкой, мультируль, усиленная подвеска, перфорированные тормозные диски - все это про Mercedes-Benz E-класс.

Внутри красивый кожаный салон черного цвета.

Владельцы этого авто отмечают комфорт и динамику. Также хозяева авто заявляют, что данная модель очень шустрая. А на трассе пригождаются адаптивно умные фары с подсветка.

У Mercedes-Benz E-класс бензиновый двигатель, расход которого всего 6-8 л при 1,8 тубо. Автоматическая коробка передач и 184 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что Молнию Маккуин продают за 400 тыс. рублей в сибирском городе.