Уникальную Zeekr 2023 года выпуска продают за 4,4 млн рублей в Барнауле. Объявление выставили на drom.ru.

Что за новый китайский электрокар Zeekr X продают в Барнауле за 4,4 млн рублей.

Бренд Zeekr, который является частью китайского автоконцерна Geely, официально представил третью модель электромобиля в линейке – небольшой кроссовер с маркировкой «Х».

Zeekr X стал новым городским SUV класса люкс.

Внешний вид

Над разработкой экстерьера Zeekr X 2023 года выпуска трудилась команда шведских дизайнеров под руководством шеф-дизайнера Штефана Зилаффа. Как известно, раньше Зилафф работал в рядах Bentley, где придумал не один десяток проектов.

У электромобиля без рамочные двери, у которых нет ручек, а створки открываются посредством небольших кнопок-пуговиц, которые расположены на стойках крыши. Кормовая часть выглядит тоже оригинально. Здесь установлено сразу два стекла, а верхнее закреплено горизонтально и выглядит как логическое продолжение линии крыши.

Также у китайского SUV без рамочные боковые зеркала и спрятанный отсек разъема для подзарядки.

Салон и багажник

В распоряжении водителя компактный дисплей без козырька, отображающий показания с приборов, а справа дисплея мультимедийный монитор с сенсорным управлением. Монитор двигается вдоль передней панели по специальным направляющим. Это позволяет поменять расположение монитора и закрепить монитор напротив пассажира спереди для персонального пользования.

Что за новый китайский электрокар Zeekr X продают в Барнауле за 4,4 млн рублей. drom.ru

Не менее оригинально смотрятся кнопки стеклоподъемников и крючки для подвешивания одежды. Еще в области головы водителя футляр под очки, выполненный из бархатистой ткани с повышенной плотностью.

Посадочные места спрофилированы под двух пассажиров, с жесткой центральной зоной и двумя ремнями безопасности.

Объем багажного отсека составляет 1182 л при складывании заднего ряда сидений.

Аккумулятор и подвеска

В Zeekr X установлена тройная батарея емкостью 66 киловатт часов. Запас хода переднеприводной версии достигает 560 км по циклу RWD. Полноприводный вариант сможет проехать 512 км по циклу CLTC.

Скорость зарядки в медленном режиме от бытовой сети подзарядка электрокара составляет девять часов. Тогда как на станции быстрого заряда электрокар восполнит емкость батареи за 0,6 часа.

Что за новый китайский электрокар Zeekr X продают в Барнауле за 4,4 млн рублей. drom.ru

Что касается подвески, то у электрокара она пружинная. Спереди установлены усиленные стойки Mac Pherson, а сзади многорычажная система.

Zeekr X электрический двигатель, автоматическая коробка передач и 428 лошадиных сил.

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