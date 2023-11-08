8 ноября
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Автоновости

Что за надежный и неприхотливый автомобиль продают в Барнауле за 3 млн рублей

Toyota Harrier 2015 года выпуска продают в Барнауле за 3,4 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Что за надежный и неприхотливый автомобиль продают в Барнауле за 3 млн рублей.
Что за надежный и неприхотливый автомобиль продают в Барнауле за 3 млн рублей.
drom.ru

«Мощный и неприхотливый», - там автомобиль характеризуют владельцы.

Действительно, Toyota проедет везде. Автомобилисты часто путешествуют на данной модели.

Салон из комбинированной кожи сохранился идеально. Видно, что владелец заботился о машине.

В Harrier есть

  • LED оптика
  • два ключа
  • мульти руль
  • адаптивный круиз контроль
  • камеры 360
  • Toyota Safety Sense (радарный круиз-контроль, контроль полосы, контроль дистанции, автоматический дальний/ближний свет и тд.).

Также продавец отмечает, что в комплект идет две пары резины.

У автомобиля гибридный двигатель на 2,5 л, 152 лошадиных сил и вариаторная коробка передач.

Ранее стало известно, что за дизельного быка продают в Алтайском крае за 4,5 млн рублей.

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