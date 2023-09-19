20 сентября
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Автоновости

Что за мощную Honda продают в Барнауле всего за 375 тыс. рублей

Желтый мотоцикл Honda продают в Барнауле всего за 375 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за мощную Honda продают в Барнауле всего за 375 тыс. рублей.
Что за мощную Honda продают в Барнауле всего за 375 тыс. рублей.
"Авито"

Honda CBR 600 F3 - мотоцикл без пробега. Его привезли в Россию с Европы пару месяцев назад. Состояние у байка шикарное как внешне, так и технически.

"Фишки" о которых позаботился продавец

  • Полностью промыта система охлаждения, залит новый антифриз;
  • MOTUL Motocool Factory Line;
  • Ревизия тормозных машинок разборка и чистка а так же новая тормозная жидкость Motul DOT 5.1;
  • Новые свечи зажигания оригинал NGK;
  • Новый воздушный фильтр;
  • Двигатель работает идеально на всех диапазонах;

Тип мотоцикла: спорт-турист. Он будет вашим верным другом не только в городе, но и дальних путешествиях.

Мощность такого байка 100 лошадиных сил, но это не мешает ему разгоняться до высоких скоростей.

Ранее дизельный Jaguar продают в Барнауле за 2,7 млн рублей.

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