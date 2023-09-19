Желтый мотоцикл Honda продают в Барнауле всего за 375 тыс. рублей. Объявление разместили на " Авито ".

Что за мощную Honda продают в Барнауле всего за 375 тыс. рублей.

Honda CBR 600 F3 - мотоцикл без пробега. Его привезли в Россию с Европы пару месяцев назад. Состояние у байка шикарное как внешне, так и технически.

"Фишки" о которых позаботился продавец

Полностью промыта система охлаждения, залит новый антифриз;

MOTUL Motocool Factory Line;

Ревизия тормозных машинок разборка и чистка а так же новая тормозная жидкость Motul DOT 5.1;

Новые свечи зажигания оригинал NGK;

Новый воздушный фильтр;

Двигатель работает идеально на всех диапазонах;

Тип мотоцикла: спорт-турист. Он будет вашим верным другом не только в городе, но и дальних путешествиях.

Мощность такого байка 100 лошадиных сил, но это не мешает ему разгоняться до высоких скоростей.

Ранее дизельный Jaguar продают в Барнауле за 2,7 млн рублей.