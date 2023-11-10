Changan Lamore 2023 года выпуска продают в Барнауле за 2,8 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Что за модный автомобиль Changan продают в Барнауле за 2,8 млн рублей.

Дверные ручки автомобиля сделаны выдвижными. Колеса в базе стоят 18-дюймовые. Что касается салона, то архитектура передней панели здесь опять же напоминает таковую на Юни-V.

Четырехдверке 2023 Changan Lamore полагается овальный руль, над которым расположен дисплей виртуальной приборки с дополнительными секциями по бокам. В свою очередь тачскрин мультимедийной системы имеет портретную ориентацию.

Взаимодействовать с развлекательным комплексом можно не только через экран, но и с помощью голосовых команд и даже жестов. А еще разработчики предусмотрели функцию слежения за водителем: если электроника заметит, что он отвлекся от дороги (например, уснул), то начнет бить тревогу с помощью звуковых сигналов.

Салон модели достаточно просторный, но из удобств для пассажиров второго ряда разве что дефлектор вентиляции по центру.

В целом же из оснащения стоит отметить камеры кругового обзора, однозонный климат-контроль, панорамную крышу и электропривод передних кресел.

Внешний вид Lamore очень привлекает внимание.

У автомобиля бензиновый двигатель на 1,5 л, а также 166 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за надежный и неприхотливый автомобиль продают в Барнауле за 3 млн рублей.