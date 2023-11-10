Что за модный автомобиль Changan продают в Барнауле за 2,8 млн рублей.

Дверные ручки автомобиля сделаны выдвижными. Колеса в базе стоят 18-дюймовые. Что касается салона, то архитектура передней панели здесь опять же напоминает таковую на Юни-V.
Четырехдверке 2023 Changan Lamore полагается овальный руль, над которым расположен дисплей виртуальной приборки с дополнительными секциями по бокам. В свою очередь тачскрин мультимедийной системы имеет портретную ориентацию.
Взаимодействовать с развлекательным комплексом можно не только через экран, но и с помощью голосовых команд и даже жестов. А еще разработчики предусмотрели функцию слежения за водителем: если электроника заметит, что он отвлекся от дороги (например, уснул), то начнет бить тревогу с помощью звуковых сигналов.
Салон модели достаточно просторный, но из удобств для пассажиров второго ряда разве что дефлектор вентиляции по центру.
В целом же из оснащения стоит отметить камеры кругового обзора, однозонный климат-контроль, панорамную крышу и электропривод передних кресел.
Внешний вид Lamore очень привлекает внимание.
У автомобиля бензиновый двигатель на 1,5 л, а также 166 лошадиных сил.
Ранее стало известно, что за надежный и неприхотливый автомобиль продают в Барнауле за 3 млн рублей.