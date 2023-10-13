14 октября
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Автоновости

Что за машину, которой не стыдно похвастаться перед друзьями, продают в Барнауле за 1,6 млн рублей

Audi A8 2012 года выпуска продается в Барнауле за 1,6 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Что за машину на которой не стыдно похвастаться перед друзьями продают в Барнауле за 1,6 млн рублей.
Что за машину на которой не стыдно похвастаться перед друзьями продают в Барнауле за 1,6 млн рублей.
drom.ru

Audi A8 — автомобиль представительского класса, производимый концерном Audi AG в Германии. Также считается, что модель из люксового сегмента.

Автомобиль заточен под комфорт и подойдет даже семейной паре.

Со слов предыдущего владельца, в машине менялись цепи.

Что поменял продавец

  • В фары установил диодные лампочки. Отмечается, что свет теперь как в Bi led модулях;
  • Активировал некоторые скрытые функции: музыку с телефона через Bluetooth, тест приборки при запуске;
  • Поставил сим-карту в GSM модуль;
  • Установил сигнализация StarLine с GSM модулем + webasto.

Также в конце сентября заменили задний левый пневмобаллон.

У Audi бензиновый двигатель на три литра, левый руль и 290 лошадиных сил.

Ранее новенький Geely Coolray в строгом цвете продают в барнаульском салоне за 2,6 млн рублей.

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