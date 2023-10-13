Что за машину, которой не стыдно похвастаться перед друзьями, продают в Барнауле за 1,6 млн рублей

Audi A8 — автомобиль представительского класса, производимый концерном Audi AG в Германии. Также считается, что модель из люксового сегмента.
Автомобиль заточен под комфорт и подойдет даже семейной паре.
Со слов предыдущего владельца, в машине менялись цепи.
Что поменял продавец
- В фары установил диодные лампочки. Отмечается, что свет теперь как в Bi led модулях;
- Активировал некоторые скрытые функции: музыку с телефона через Bluetooth, тест приборки при запуске;
- Поставил сим-карту в GSM модуль;
- Установил сигнализация StarLine с GSM модулем + webasto.
Также в конце сентября заменили задний левый пневмобаллон.
У Audi бензиновый двигатель на три литра, левый руль и 290 лошадиных сил.
Ранее новенький Geely Coolray в строгом цвете продают в барнаульском салоне за 2,6 млн рублей.