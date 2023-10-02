3 октября
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Автоновости

Что за малыша Daewoo Matiz продают в Барнауле всего за 185 тыс. рублей

Daewoo Matiz в бежевом цвете продают в Барнауле за 185 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за малыш Daewoo Matiz продают в Барнауле всего за 185 тыс. рублей.
Что за малыш Daewoo Matiz продают в Барнауле всего за 185 тыс. рублей.
"Авито"

Daewoo Matiz — микролитражный (особо малого класса) городской автомобиль.

Разработан и выпускается южнокорейским подразделением General Motors (Daewoo), а также другими автозаводами по лицензии.

Начиная с 2005 года, автомобиль именуется Chevrolet Spark.

"Эта малышка - настоящее чудо", - так об автомобиле отзываются владельцы.

Кузов и салон разрабатывался известной итальянской дизайнерской компанией ItalDesign-Giugiaro S.p.A (она же впоследствии провела два обновления внешнего вида) для концепт-кара Lucciola, который она хотела предложить в качестве замены автомобиля Fiat Cinquecento компании Fiat.

Однако Fiat впоследствии создал свою новую модель Fiat Seicento, а прототип концепт кара был продан компании Daewoo.

Салон Daewoo Matiz темней и не маркий. Может вместить в себя пять человек.

Продавец уверяет, что машина в полном порядке и вложений не требует.

Леворукий Matiz имеет механическую коробку передач, бензиновый двигатель на 0,8 л и 52 лошадиных сил.

Ранее что за мощную Honda продают в Барнауле всего за 375 тыс. рублей.

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