Что за люксовый кроссовер прямиком из Китая продают за 7,2 млн рублей

LiXiang L9 - полноразмерный люксовый кроссовер китайской компании Li Xiang. Совсем недавно его стали поставлять в Россию самостоятельные дилеры. Алтайские продавцы предлагают доставить автомобиль прямо из Китая через Москву.
Конкурентами модели выступают Mercedes-Benz GLS и BMW X7
Кузов автомобиля выкрашен в темно-зеленый цвет. Перед украшает моно-панель с подключенными фарами, решетка радиатора отсутствует, что делает модель похожей на электромобиль. В длину автомобиль 5200 мм, в ширину 1998 мм, в высоту 1800 мм.
Салон шестиместный, обтянут ярко-оранжевой кожей. На приборной панели установлен один большой дисплей, который включает в себе медиасистему и показатели автомобиля. Также на потолке установлен раскладной телевизор.
У LiXiang L9 гибридный двигатель на 1,5 л, автоматическая коробка передач и 450 лошадиных сил.