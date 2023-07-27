Что за люксовый кроссовер прямиком из Китая продают за 7,2 млн рублей

LiXiang L9 2023 года выпуска продают за 7,2 млн рублей в Барнауле. Он уверенно конкурирует с автомобилями Mercedes и BMW.

LiXiang L9 2023 года выпуска за 7,2 млн рублей

LiXiang L9 - полноразмерный люксовый кроссовер китайской компании Li Xiang. Совсем недавно его стали поставлять в Россию самостоятельные дилеры. Алтайские продавцы предлагают доставить автомобиль прямо из Китая через Москву.

Конкурентами модели выступают Mercedes-Benz GLS и BMW X7

Кузов автомобиля выкрашен в темно-зеленый цвет. Перед украшает моно-панель с подключенными фарами, решетка радиатора отсутствует, что делает модель похожей на электромобиль. В длину автомобиль 5200 мм, в ширину 1998 мм, в высоту 1800 мм.

Салон шестиместный, обтянут ярко-оранжевой кожей. На приборной панели установлен один большой дисплей, который включает в себе медиасистему и показатели автомобиля. Также на потолке установлен раскладной телевизор.

У LiXiang L9 гибридный двигатель на 1,5 л, автоматическая коробка передач и 450 лошадиных сил.