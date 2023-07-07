Что за кроссовер с дружелюбными формами продают за 12,7 млн рублей в Барнауле

Mercedes-Benz GLE 2020 года выпуска продают за 12,7 млн рублей в Барнауле.

Владелец рассказывает, что покупал автомобиль у дилера в Барнауле за наличные. За два года он проездил на авто 11 тыс. км.

Mercedes-Benz GLE построен с нуля на базе модульной платформы MHA (Mercedes High Architecture). Автовладельцы отмечают в его внешнем виде его "дружелюбные формы". У кроссовера обтекаемый кузов, увеличенная колесная база и удлиненный сзади бампер, что дает просторности на задних рядах.

Внутри автомобиль отделан кожей и украшен вставками из дерева. У него есть дополнительный третий ряд сидений, который можно сложить и увеличить вместимость багажника.

На приборной панели цифровая комбинация приборов и дисплей мультимедиа выполнены единым блоком, диагональ каждого из экранов — 12,3 дюйма.

У Mercedes-Benz GLE бензиновый двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 367 лошадиных сил.