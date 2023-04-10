12 апреля
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Автоновости

Что за карапуза-внедорожника для рыбалки продают за миллион рублей в Бийске

Компактный Suzuki Jimny 2013 года выпуска продают за миллион рублей в Бийске. Автомобиль прибыл в Алтайский край из Японии. Объявление размещено на Drom.ru.

Suzuki Jimny 2013 года выпуска за 1 млн рублей
Suzuki Jimny 2013 года выпуска за 1 млн рублей
Drom.ru

К нынешнему владельцу Suzuki Jimny плыл на пароме, ехал трейлером две недели из Японии, а после добирался по суровым сибирским дорогам в Бийск. Спустя 10 лет после выпуска автомобиль остается в отличном состоянии. «Ездил очень аккуратный японец», — отмечает хозяин.

Кузов автомобиля выкрашен в белый, «свадебный» цвет. Впереди его украшают хромированная решетка и накладка на бампер. Салон отделан темной кожей с красными вставками и красной строчкой.

«Очень практичный цвет, грязи на таком не видно, не разорит вас на мойках», — уверяет владелец.

Suzuki Jimny компактный и хорошо проходит по бездорожью, включая грязь, песок и снег. Он легок и не вязнет во влажной почве. Отлично подойдет для поездок на рыбалку и на природу.

«Если сложить задний ряд и поехать вдвоем на охоту, рыбалку, по грибы, на дачу — лучшей машины не найти. Места под снасти, инструменты, корзины там будет до талого», — сообщает хозяин машины.

У автомобиля бензиновый двигатель на 0,7 л, механическая коробка передач и 64 лошадиных сил. Его пробег без учеты езды по РФ составляет — 135 тыс. км.

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