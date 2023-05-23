24 мая
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Автоновости

Что за громадный и роскошный кроссовер продают за 7,3 млн рублей в Барнауле

Hongqi E-HS9 прямиком из Китая продают за 7,3 млн рублей в Барнауле. Его ценят за роскошный внешний вид и большие габариты.

Hongqi E-HS9 за 7,3 млн рублей в Барнауле
Hongqi E-HS9 за 7,3 млн рублей в Барнауле
Авито

Компания Hongqi известна не только китайскому, но и российскому автолюбителю. Одними из первых они собирали лицензионные грузовики ЗИС, а затем долгое время выпускали правительственные лимузины для первых лиц страны.

Сейчас кроссовер Hongqi E-HS9 доступен каждому, в том числе барнаульцу. Автомобиль впечатляет размерами. Его длина - 5209 мм, высота - 1713 мм, ширина с зеркалами - 2010 мм.

Взгляд привлекает большой хромированный щит, увенчанный рубиновой полосой и черный глянцевый цвет кузова.

Внутри салон отделан черной кожей и украшен деревянными вставками. На передней панели установлены целых четыре дисплея.

Однако сибирские водители не слишком оценили кроссовер. Они отмечают дорогие запчасти, некачественное оформление салона и китайский язык мультимедийной системы.

У Hongqi E-HS9 электро-двигатель, автоматическая коробка передач и 550 лошадиных сил. До "сотки" он разгоняется за 4,8 секунд. Его максимальная скорость - 200 км/ч.

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