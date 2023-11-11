Что за дизельного быка продают в Алтайском крае за 4,5 млн рублей

Toyota Hilux 2018 года выпуска продают в Тальменке за 4,5 млн рублей. Объявление разместили на drom.ru.

Что за дизельного быка продают в Тальменке за 4,5 млн рублей.

Данный автомобиль очень поможет путешественникам. В багажник может уместить столько вещей, сколько вы захотите с собой взять.

Едет автомобиль по снегу и легкой грязи нормально.

Как известно дизельные авто не славятся теплом салона зимой. Однако в Hilux с этим проблем нет, есть даже подогрев руля.

В отделке интерьера легендарного пикапа использованы только высококачественные и прочные материалы, которые гарантируют удобство водителя и пассажиров.

Что интересного есть в машине

Оклейка всех крашеных элементов кузова прозрачной пленкой

обшивка алюминием закрывается пол, стенки, колесные арки и задний борт

крышка кузова жесткая

аудио усилитель

противоугонный комплекс

механический блокиратор рулевой колонки

оригинальная мухобойка Toyota

оригинальные ветровки Toyota

решетка TRD

Регулируемые сидения легко складываются, что создает дополнительный полезных объем для перевозки грузов. Кроме того, в салоне разместились целых 11 дополнительных мест для хранения ваших вещей.

У Toyota Hilux дизельный двигатель на 2,4 л, механическая коробка передач и 150 лошадиных сил.

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