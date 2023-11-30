Что за автомобиль в единственном экземпляре продают в Алтайском крае за 250 тыс. рублей.

В шестом поколении, представленном в мае 1987 года, Corolla E90 отошла от привычных угловатых черт, присущих предыдущим прошлым поколениям Corolla и другим японским субкомпактам, став более элегантной.
Большинство автомобилей этого поколения было выпущено с передним приводом, также выпускались модели с полным приводом 4WD All-Trac.
Владельцы отмечают следующие достоинства:
- Комфорт
- Плавный ход
- Динамичный для ее массы двигатель
- Низкий расход топлива
- Просторный для размеров авто салон
Продавец подчеркивает, что автомобиль продается в единственном экземпляре.
"Салон для ее размеров большой, напоминает "волговский". В общем, неплохая машинка, хотя годы берут свое", говорит автолюбитель.
У Toyota есть одна фишка — открывающиеся фары.
В автомобиле установлен бензиновый двигатель на полтора литра, 150 лошадиных сил и автоматическая коробка передач.
Ранее стало известно, что за автомобиль для путешественников продают в Барнауле за 3,3 млн рублей.