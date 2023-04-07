10 апреля
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Автоновости

Что за автомобиль, словно из бандитских фильмов, продают за 1,8 млн рублей в Барнауле

Hummer H2 2003 года выпуска продают за 1,8 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Hummer H2 2003 года за 1,8 млн рублей
Hummer H2 2003 года за 1,8 млн рублей
Drom.ru

Hummer H2 — это внедорожник американской компании General Motors. При этом он выглядит так, словно вышел из фильма про бандитов. Так и хочется сесть в него и поехать на ограбление пары-тройки банков (что altapress.ru не советует).

Кузов у Hummer H2 довольно угловатый и почти квадратный. Окна и лобовое стекло низкие. Салон отделан черной кожей.

Владелец постарался поддерживать автомобиль в ходовом состоянии. Он поменял масла и провел качественный ремонт.

«Ходовка, двигатель, коробка, раздатка — в идеальном состоянии», — пишет владелец.

Также хозяин отмечает низкие налог на автомобиль.

У Hummer H2 бензиновый двигатель на 6 л, автоматическая коробка передач и 315 лошадиных сил. Его пробег — 200 тыс. км.

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