Что за автомобиль по цене загородного коттеджа продают за 15,4 млн рублей в Барнауле

Данный автомобиль представляет один из вариантов Ford Mustang под названием Shelby Mustang. На это указывает известный логотип компании в виде кобры. Данная модель отличается наличием более высоких и качественных технологий.
Ford Mustan спортивный автомобиль. Для него характерен вытянутый обтекаемый корпус для лучшей аэродинамики, короткая задняя часть, небольшой дорожный просвет. Он выкрашен в красивый металлический цвет.
Салон - купе. Водительские и пассажирские кресла созданы таким образом, чтобы лучше поддерживать тело во время поездки - особенно быстрой.
У Ford Mustan бензиновый двигатель на 5,2 л, коробка передач - робот и 760 лошадиных сил. Его максимальная скорость - 290 км/ч.
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