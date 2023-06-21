Что за автомобиль по цене загородного коттеджа продают за 15,4 млн рублей в Барнауле

Легендарный Ford Mustang 2022 года выпуска продают за 15,4 млн рублей в Барнауле. Это цена большого загородного коттеджа.

Данный автомобиль представляет один из вариантов Ford Mustang под названием Shelby Mustang. На это указывает известный логотип компании в виде кобры. Данная модель отличается наличием более высоких и качественных технологий.

Ford Mustan спортивный автомобиль. Для него характерен вытянутый обтекаемый корпус для лучшей аэродинамики, короткая задняя часть, небольшой дорожный просвет. Он выкрашен в красивый металлический цвет.

Салон - купе. Водительские и пассажирские кресла созданы таким образом, чтобы лучше поддерживать тело во время поездки - особенно быстрой.

У Ford Mustan бензиновый двигатель на 5,2 л, коробка передач - робот и 760 лошадиных сил. Его максимальная скорость - 290 км/ч.

Кстати, автомобили данной модели не раз становились героями материалов altapress.ru.