Что за автомобиль. о котором мечтает каждая семья, продают по доступной цене в Барнауле

Toyota Wish 2009 года выпуска продают за 1,1 млн рублей в Барнауле. Его название оправдывает себя, так как о минивэне мечтает каждая семья.

Toyota Wish 2009 года выпуска за 1,1 млн рублей

Эксперты Drom.ru отмечают, что Toyota Wish рассчитан на разный вкус и любой образ жизни, в том числе активный. Его габариты составляют 4590 - 1720 - 1590.

В создании Wish автостроители, в первую очередь, учитывали доступную цену, легкость в управлении, вместимость и экономию топлива.

Внешний вид автомобиля отличается стильностью и функциональностью. Салон отделан мягкой тканью. Для удобства пассажиров по салону рассредоточены многочисленные держатели, крючки, подстаканники.

В комплектацию Wish включены автоматическая система кондиционирования и дополнительный индикатор ECO, который подсказывает водителю наиболее эффективный режим работы двигателя.

В салоне представлено три ряда сидений, их расположение можно менять в самых различных комбинациях.

У Toyota Wish бензиновый двигатель на 1,8 л, коробка передач - вариатор и 144 лошадиных сил.