Jetour Traveler 2023 года выпуска продают в Барнауле за 3,3 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Что за автомобиль для путешественников продают в Барнауле за 3,3 млн рублей.

Дочерняя марка Jetour основана компанией Chery в 2018 году и изначально была нацелена на молодую и относительно небогатую аудиторию.

Но спустя всего три года курс изменился и для бренда была разработана новая стратегия развития: Jetour стал продвигать культуру автопутешествий, причем не только по асфальтированным дорогам, но и в труднодоступные уголки.

Серийный Jetour Traveller действительно вышел брутальным: эстетика моделей Land Rover Defender и Ford Bronco удачно переработана и адаптирована командой дизайнеров, которую возглавляет Хакан Саракоглу. Прежде он работал в компании Porsche, потом перешел в Chery, но в 2017 году ушел для реализации сторонних проектов, чтобы потом вернуться уже на позицию шеф-дизайнера подразделения Jetour.

Новый Traveller имеет распашную пятую дверь, на которой закреплена вовсе не запаска, а просто дополнительный багажный кофр прямоугольной формы.

В оформлении салона дизайнеры все же ушли от общей концепции объединенных экранов: Traveller имеет отдельный компактный дисплей для приборов, у которого даже есть козырек, и крупный телевизор медиасистемы.

Среди опций заявлены адаптивный круиз-контроль и даже адаптивная подвеска.

У автомобиля роботизированная коробка передач, бензиновый двигатель на два литра и 254 лошадиных сил.

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