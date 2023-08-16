16 августа
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Автоновости

Черная жемчужина. Infiniti QX50 продают за 3,2 млн рублей в Бийске

Infiniti QX50 2018 года выпуска продают за 3,2 млн рублей в Бийске. Владелец называет авто "черной жемчужиной".

Infiniti QX50 2018 года выпуска
Infiniti QX50 2018 года выпуска
Drom.ru

Владелец уверяет, что качество автомобиля все еще отменное спустя пять лет. У него черный блестящий кузов с алюминиевыми вставками. Перед украшает характерной формы решетка радиатора («двойная арка») и высокотехнологичные матричные светодиодные фары. На крыше установлен панорамный люк.

Infiniti QX50 первым в линейке бренда получил турбированный 2,0-литровый двигатель с изменяемой компрессией.

Салон отделан кожей со вставками алькантары. В комплектацию включены светодиодные фары, электропривод дверцы багажника и бесконтактное открытие дверей, электропривод и подогрев передних сидений.

В систему безопасности включены восемь подушек безопасности, системы контроля устойчивости и помощи при старте на подъеме, контроля давления в шинах.

У Infiniti QX50 бензиновый двигатель на 2 л, коробка передач - вариатор и 249 лошадиных сил.

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