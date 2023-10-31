Черная коробка с белым салоном: что за новый автомобиль продают в Барнауле за 7,5 млн рублей.

Dream – полноприводный люксовый минивэн представительского класса и по совместительству первый (не только для Voyah, но и в целом мире) серийный полностью электрический автомобиль подобного формата.
Снаружи он имеет характерные пропорции традиционного минивэна полноразмерного сегмента, а внешне хоть и не является «писаным красавцем», но выглядит весьма привлекательно, современно, монументально, сбалансированно и богато.
Внутри Voyah встречает своим прекрасный светлым салоном. Сочетание просто отличное - черный сверху, белый внутри. Сразу белую нугу, покрытую шоколадом.
Для управления основными функциями «микроклимата» предусмотрена отдельная сенсорная панель под дефлекторами вентиляции, а обод трехспицевого руля слегка скошен в нижней части.
Чисто электрическая версия автомобиля может проехать на одной зарядке 475 или 605 км. Примечательно, что зарядка гибрида допускается исключительно от обычной домашней сети и занимает порядка 4,5 часов.
Подвеска:
- передняя – независимая, на двойных поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости;
- задняя – независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
У Voyah Dream автоматическая коробка передач, 129 лошадиных сил, а также имеет несколько источников питания: электричество и бензин. Бак рассчитан на 1,5 л.
Ранее сообщалось, что красный Porsche с кожаным салоном продают в Барнауле за 940 тыс. рублей.