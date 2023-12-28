Более 60% россиян считают выгодной покупку автомобиля в новогодние праздники

43% россиян считают зиму лучшим сезоном для покупки автомобиля, а самой выгодной покупку перед новым годом (61%). 36% россиян готовы купить автомобиль прямо сейчас, еще треть копят на авто, а треть машину себе в принципе позволить не могут. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ).

Большая часть россиян (43%) считает лучшим временем для приобретения машины зиму. Для 41% опрошенных нет разницы, в какой сезон покупать автомобиль. Причем, если среди 18-25 летних так ответили лишь 24%, то среди респондентов старше 56 лет почти вдвое больше — 47%. На Дальнем Востоке идею покупать автомобиль по необходимости, без привязки к сезону, считают правильной 60%. За покупку авто летом — в традиционное время затишья на рынке и отпусков, когда возможны скидки по ценам - проголосовали 27%. Затруднились с ответом на этот вопрос 1% опрошенных.

При этом в текущих реалиях почти две трети россиян (61%) считают наиболее выгодной покупку автомобиля перед новым годом. 26% согласны с этим, потому что ждут подорожания авто сразу после новогодних каникул. 24% такой вариант привлекает из-за ожидания традиционных новогодних распродаж, в том числе хороших скидок по китайским маркам. Еще 11% уверены, что нужно поторопиться связи с прогнозируемым ростом ставок по автокредитам в 2024 году. И только 39% не считают покупку машины в эти новогодние праздники выгодной, ожидая снижения кредитных ставок и цен на машины в начале года.

Больше других идею приобретения автомобиля в качестве новогоднего подарка поддерживают самые молодые респонденты в возрасте 18-25 лет (72%), а также жители Северного Кавказа (69%) и Южного федерального округа (68%). Меньше других — автолюбители в возрастной категории 56+ (46%), а также жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (48%).

36% могут позволить себе купить автомобиль прямо сейчас. При этом лишь 8% готовы сделать это полностью на собственные деньги, еще 28% — с использованием заемных средств. В возрастной категории 18-25 лет этот показатель самый высокий (51%), среди тех, кому 56 лет и больше — самый низкий (24%). В Москве и Московской области готовы к покупке автомобиля 44%, тогда как на Дальнем Востоке только 29%. Треть респондентов пока не могут себе позволить купить машину, но копят деньги. Еще столько указали, что покупка автомобиля им не по карману.

В среднем российские автомобилисты копят на приобретение машины больше трех лет. 26% копили более трех лет на покупку своего последнего автомобиля, 38% намерены копить в течение такого же срока на новое авто. Лишь 4% удалось купить свой последний автомобиль, делая накопления не больше полугода, почти столько же (5%) надеются сделать это за тот же срок. 8% копили на приобретение последнего автомобиля 7-12 месяцев, 14% собираются копить столько же на новый. 15% собрали нужную сумму на машину за год-полтора, 19% хотят потратить столько же времени на покупку новой. 18% копили на свой последний автомобиль от полутора до трех лет, управиться за такой же срок намерены 19%.

Не копили при покупке последнего автомобиля и купили его сразу на свои деньги лишь 7% опрошенных (у мужчин это получалось чаще, чем у женщин — 9% против 6%). В кредит приобретали свою последнюю машину 17% россиян, в том числе 20% женщин и 14% мужчин. Чаще других брали автокредиты жители Приволжского федерального округа (22%), реже других на Северном Кавказе (10%).

* Опрос проведен среди 1500 респондентов в возрасте 18-65 лет во всех федеральных округах по репрезентативной выборке 15-22 декабря 2023 года.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал