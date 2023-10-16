Белую малышку BMW пятой серии продают в Барнауле за 5,3 млн рублей.

BMW 5 — автомобили бизнес-класса, производимые компанией BMW с 1972 года. В настоящее время выпускаются автомобили седьмого поколения пятой серии. Эти автомобили заменили собой ранее выпускавшуюся серию BMW Neue Klasse.
Первоначально в серии BMW 5 были представлены только автомобили в кузове седан. Производство кузовов типа универсал, которые получили название Touring, было начато в 1991 году. В 2009 году также налажено производство автомобилей в кузове фастбэк, они называются Gran Turismo.
Внутри машины идеальный коричневый салон. Видно, что владелец ухаживал за автомобилем.
Сколы совсем отсутствуют, все зоны риска в бронепленке.
Сама BMW выглядит просто шикарно. Белый цвет добавляет солидности и яркости одновременно.
Зимой машина будет просто сверкать на фоне снега.
Видео регистратор оригинальный на две стороны с функцией записи режима парковки. А также GSM сигнализация.
У BMW 5 дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил.
Ранее раритетную Toyota Crown продают в Барнауле за 630 тыс. рублей.