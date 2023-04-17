Барнаульские дорожные службы очищают город от снега

Очистка дорог от снега в Барнауле.

Для выполнения дорожных работ 17 апреля использовали дополнительную снегоуборочную технику.

Для очистки города задействовали 18 коммунально-дорожных машин и восемь тракторов со щетками. Почти 130 дорожных рабочих очищают остановки, лестницы, подходы к пешеходным к переходам.

«К вечеру из-за понижения температуры на дорогах и тротуарах будет гололедица. Места скользкости продолжат обрабатывать противогололедными средствами», — отметили в мэрии.

Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы. В ночь на линии будут работать 45 единиц техники.

Ранее из-за внезапного снегопада экстренно сократили число садоводческих маршрутов в Барнауле.