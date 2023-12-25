АЗС zavGar — наше время пришло

В наше, быстро меняющееся, время цены на топливо стали настоящим испытанием для водительского кошелька. Чтобы избежать лишних трат, АЗС ZavGar (ЗавГар) предлагает выгодные цены и целый ряд привилегий для своих клиентов.

На текущий момент стоимость топлива:

АИ-92 37.00 руб.;

АИ-95 40.80 руб.;

ДТ (до -35 °C) 62.00 руб.

А с промокодом на топливо цены ниже еще на 1 рубль!

ПРОМОКОД: ВЫГОДА

И это ещё не всё! При заправке от 30 литров у нас ты можешь насладиться чашкой горячего кофе или облепихового чая абсолютно бесплатно!

Заезжай на наши АЗС! Тут есть все необходимые автотовары, а также свежие булочки и всё, что нужно для уютной поездки!

Ждем тебя каждый день по адресам:

ул. Эмилии Алексеевой, 124

ул. Заринская, 12 (район теплого рынка)!

https://zavgar.ru/

https://vk.com/zavgar22ru

18+