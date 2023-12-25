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АЗС zavGar — наше время пришло

В наше, быстро меняющееся, время цены на топливо стали настоящим испытанием для водительского кошелька. Чтобы избежать лишних трат, АЗС ZavGar (ЗавГар) предлагает выгодные цены и целый ряд привилегий для своих клиентов.

АЗС ZavGar предлагает выгодные цены на топливо для автомобилей.
АЗС ZavGar предлагает выгодные цены на топливо для автомобилей.
Фото предоставлено АЗС ZavGar.

На текущий момент стоимость топлива:

  • АИ-92 37.00 руб.;
  • АИ-95 40.80 руб.;
  • ДТ (до -35 °C) 62.00 руб.

А с промокодом на топливо цены ниже еще на 1 рубль!
ПРОМОКОД: ВЫГОДА

И это ещё не всё! При заправке от 30 литров у нас ты можешь насладиться чашкой горячего кофе или облепихового чая абсолютно бесплатно!

Заезжай на наши АЗС! Тут есть все необходимые автотовары, а также свежие булочки и всё, что нужно для уютной поездки!

Ждем тебя каждый день по адресам:
ул. Эмилии Алексеевой, 124
ул. Заринская, 12 (район теплого рынка)!

https://zavgar.ru/
https://vk.com/zavgar22ru

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