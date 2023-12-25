АЗС zavGar — наше время пришло

На текущий момент стоимость топлива:
- АИ-92 37.00 руб.;
- АИ-95 40.80 руб.;
- ДТ (до -35 °C) 62.00 руб.
А с промокодом на топливо цены ниже еще на 1 рубль!
ПРОМОКОД: ВЫГОДА
И это ещё не всё! При заправке от 30 литров у нас ты можешь насладиться чашкой горячего кофе или облепихового чая абсолютно бесплатно!
Заезжай на наши АЗС! Тут есть все необходимые автотовары, а также свежие булочки и всё, что нужно для уютной поездки!
Ждем тебя каждый день по адресам:
ул. Эмилии Алексеевой, 124
ул. Заринская, 12 (район теплого рынка)!
https://zavgar.ru/
https://vk.com/zavgar22ru
18+