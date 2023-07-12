"АвтоВАЗ" повысит цены на весь модельный ряд

Автомобилестроительная компания повысит цены на свои автомобили примерно на 10%, пишет Mash.

Стоимость автомобилей компания пересчитывает один раз в квартал. Следующее повышение цен планируют провести осенью.

Базовые комплектации машин увеличатся в цене на 100-150 тыс. рублей. Однако процент подорожания может измениться.

По словам собеседника, работника компании, это зависит от курса рубля и других валют в целом. Часть компонентов автомобилей заказывают из-за границы.

В "АвтоВАЗе" отметили, что прогнозировать цены на машины в долгосрочной перспективе пока нельзя, так как все зависит от ситуации на рынке.

Ранее Иран предложил "АвтоВАЗу" совместное производство машин.