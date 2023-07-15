Автоочередь на Крымский мост со стороны Крыма превысила пробку из Краснодарского края

И теперь она больше, чем в обратном направлении, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы, указывает "Интерфакс".
Причина
Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения. Причиной образования затора утром называлась пересменка персонала на досмотровых пунктах.
Ранее на Крымском мосту мужчина ударил досмотрщицу крышкой багажника.
Инспектор Таманского порта ехал на работу и поругался с сотрудниками на досмотре перед Крымским мостом.
По их требованию открыл багажник и показал отделение для запасного колеса, а когда закрывал машину, ударил женщину крышкой багажника по голове. Случайно.
Женщина отправилась в травмпункт и ушла на больничный