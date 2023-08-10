Altapress.ru помог решить ряд транспортных проблем Барнаула

Читатели и корреспонденты altapress.ru обратили внимание на проблемы дорожно-транспортной сети на Змеиногорском тракте и ул. Челюскинцев в Барнауле. Издание обратилось в городскую администрацию и спустя немногим более недели получило ответ об исправлении обнаруженных недостатков.

Лишняя «пробка» на Змеиногорском тракте

В редакцию altapress.ru обращались читатели, указывавшие на проблему со светофором на перекрестке Змеиногорского тракта и ул. 6-я Нагорная. Сообщалось, что зеленый сигнал для ул. 6-й Нагорной горит слишком долго.

Из-за этого на Змеиногорском тракте образуются скопления автомобилей, хотя трафик с ул. 6-й Нагорной минимален, и иногда машины просто стоят на красном, хотя движения вообще нет.

Перекресток на Змеиногорском. Дмитрий Лямзин.

Администрация Барнаула:

Специалистами комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула ранее было проведено обследование пересечения Змеиногорского тракта и ул. Нагорной 6-й, по результатам которого режим работы светофорного объекта изменен с учетом актуальных данных об интенсивности транспортных средств на данном участке.

Также в мэрии сообщили, что в настоящее время все светофорные объекты, расположенные на Змеиногорском тракте и ул. Аванесова, входят в систему координированного управления движением по типу «Зеленая волна».

«Зеленая волна» - система, при которой автомобили, движущиеся с рекомендуемой скоростью, попадают лишь на зеленый свет.

Светофор. СС0

Блокировка трамвайных путей на ул. Челюскинцев

Кроме того, барнаульцы негодуют из-за выезда автомобилей на трамвайные пути на ул. Челюскинцев. Несмотря на запрет и установленные элементы ограждения, автомобили там едут по трамвайным путям, парализуя движение трамваев в часы пик.

На это в мэрии ответили, что теперь участок от пр. Строителей до ул. Партизанской будет регулярно проверять ГИБДД.

Администрация Барнаула: