В Алтайский край из Киргизии хотели завезти зараженные перцы

Наличие опасного организма подтверждено результатами лабораторной экспертизы.

В региональном управлении Россельхознадзора сказали, что груз задержан, владелец должен провести обеззараживание или уничтожение продукции.

Всего в этом году карантинный вирус морщинистости плодов обнаружен в 63 тоннах овощей. Также его находили в томатах, которые завезли в регион из Казахстана.

Для человека вирус не опасен, но вредный организм может распространиться и погубить овощи, которые выращивают в огородах или теплицах.

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