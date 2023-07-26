Отмороженные амбиции. Известный производитель колбас и сыра на Алтае плотно возьмется за сладкое

Компания "Брюкке" в 2023 году увеличила выпуск мороженого в два раза, об этом сообщает портал "Алтайский крестьянин". Производитель намерен и дальше развивать данное направление. На сегодняшний день это уже третье предприятие в крае, которое открыто заявляет о своих "отмороженных" амбициях.

Свое мороженое "Брюкке" выпускает на производственной площадке в селе Подсосново, которая досталась предприятию вместе с колхозом имени Кирова.

Мороженое компания реализует в Немецком национальном и в соседних районах. В мае производитель выпустил 2,5 тонны продукта, то в июне - уже 5 тонн.

"Во-первых, мы несколько изменили рецептуру, повысив содержание жира до 15-18%, - поясняет директор маслосырзавода "Брюкке" Виктор Чернышов. – Несмотря на то, что рынок мороженого – это сложная тема, занять свою нишу в нем очень непросто, мы хорошими темпами увеличиваем объемы выпуска сладкого продукта.

Эскимо, мороженое на палочке. pixabay.com

Останавливаться "Брюкке" не собирается, заявляя о том, что будет модернизировать цех мороженого и закупать новое оборудование для него. Это позволит увеличить объемы производства и расширить ассортимент.

Кто еще осваивает рынок

В 2023 году о своих "отмороженных" амбициях заявила компания "Алтайская буренка". Итальянское оборудование по низкой цене предприятие приобрело во время деловой поездки в Белоруссию. Мощность линии - одна тонна в час.

Продукцию "Алтайская буренка" намеревалась выпускать и в стаканчике, и на палочке.

На предприятии "Алтайская буренка" Из архива редакции

Долгие годы единственным производителем мороженого в крае было барнаульское предприятие "Алтайхолод". По данным Алтайкрайстата, в прошлого года оно сократило производство практически на 50%. Однако в 2023 году показатели начали увеличиваться.

В целом же эксперты данный рынок оценивают как нестабильный из-за возрастающих затрат и снижающегося потребительского спроса. В 2022 году производство мороженого в России упало по сравнению с 2021 годом на 10,8% до 470 тыс. тонн.